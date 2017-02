Madagascar: Ecole normale supérieure / EPS - Odile Edith Razakamahefa à la tête de la mention APSA

Le sport comme métier est un des débouchés qu'offre l'Ecole Normale Supérieure sous la houlette de son directeur Ramanabelina Henriette. Elle a procédé hier à la passation de service entre le chef de département sortant de l'ENS/EPS et la nouvelle responsable de la Mention.

Système Licence Master Doctorat ou LMD oblige, il faudra désormais conjuguer avec l'appellation APSA ou Activités Physiques Sportives et artistiques (APSA) pour ceux qui pensent aux licences et Master en EPS. Les derniers Capeniens ont soutenu leurs mémoires en sport et place à la Licence et au Master. L'ancienne appellation de Département est devenu Mention et à la place de Rakotomanga Clément, le maître de conférence Odile Edith Razakamahefa prend la tête de la Mention. Forte de son doctorat en sport avec une thèse sur l'arbitrage féminin dans le monde du volley-ball soutenue à l'université de la Réunion, elle continue sûrement mais doucement son chemin et la voici à Ankatso. Odile Edith Razakamahefa est une spécialiste de l'approche genre, elle était devenue ensuite coordonnatrice nationale du groupe de travail de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des pays ayant le français en partage, chargée de la promotion de la participation des Jeunes filles et femmes aux activités de la Jeunesse et des Sports.

Le S9 après le Capen EPS

Dans sa Mention, le nouveau bachelier peut rejoindre le premier semestre après des tests d'accès. Il y existe des « Parcours » basés sur la Formation scientifique de base en APSA, la Formation des enseignants en Education et motricité et la Formation des intervenants en organisation et management des APSA. Il est aussi possible de passer d'un parcours vers un autre sur avis de l'équipe pédagogique ou vers des formations en Sciences Humaines et Sociales sur avis des équipes pédagogiques d'accueil. Tout comme il est possible de poursuivre des études en Master professionnel en didactique de l'EPS et en Master Recherche en Education corps et usage du corps ou Master des sciences humaines et expérimentales. Les licenciés ou les Masters sortants en APSA peuvent devenir enseignants dans des établissements scolaires publics et privées, ou encadreurs et animateurs de sport scolaire, dans des centres sportifs ainsi que pour des activités de pleine nature et touristique. Les Capeniens qui veulent continuer leurs études peuvent rejoindre des écoles doctorales en Semestre 9. Il s'agit d'un regain de dynamisme pour le sport. Le personnel enseignant, titulaires comme vacataires présents hier lors de la passation de service ont entendu le discours de Madame le Directeur qui parle d'action quand l'expertise est là et qui incite tout le monde à agir pour le développement. Bref, c'est le moment où jamais de donner encore plus de toute sa valeur à l'éducation par le sport.