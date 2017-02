Madagascar: Filière vanille - Des maires et des militaires deviennent opérateurs

Les régimes qui se sont succédé n'ont jamais su faire preuve d'efficacité dans la gestion de la filière vanille. Mais le record de la mauvaise gouvernance est certainement à attribuer à l'exécutif actuel.

Rien ne va plus pour la filière vanille malgache. La dernière réunion de la Plateforme Nationale de la Vanille (PNV) a été l'occasion pour les professionnelles de tirer sur la sonnette d'alarme quant à la véritable crise que traverse actuellement la filière vanille.

Innovation. Une crise qui se manifeste sous différentes formes. Et l'innovation de la part des délinquants de la vanille est probablement celle qui consiste à faire entrer des élus et des membres de la force de l'ordre parmi les opérateurs de la filière. « Ces derniers temps, nous avons constaté que des maires et des militaires sont devenus contre toute attente des planteurs ou des collecteurs de vanille » révèle un professionnelle de la vanille. Une ingérence qui risque de bouleverser complètement la filière. « Ce sont des personnes qui n'ont absolument aucune expérience en la matière et leur statut d'élus et de militaires risquent d'empêcher les contrôles » selon toujours notre interlocuteur qui se pose des questions sur la capacité réelle du gouvernement de prendre en main correctement les destinés de cette filière qui est pourtant appelé à jouer un rôle de premier ordre dans la relance économique.

Vols de vanille. En tout cas, la filière vanille de Madagascar est actuellement dominée par une véritable mafia. Lors de la campagne 2016, environ 80% des gousses de vanille ont été récoltées prématurément. Et cette année, la situation risque de s'aggraver avec la recrudescence des vols de vanille sur pied. En effet, trois mois à peine après la floraison, on assiste déjà à une série de vols de vanille sur pied dans la SAVA. Une fois de plus, ces pratiques vont détériorer la qualité de la vanille de Madagascar qui à termes pourra perdre sa position de leader mondiale de la filière. Et tout cela à cause des responsables qui ne sont même pas capables de sécuriser les plantations.