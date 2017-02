Madagascar: Lutte contre la malnutrition - Lancement officiel du Zazatomady

Important . Les divers carences impactant sur l'épanouissement des enfants et se qualifiant comme un obstacle au développement socio-économique, la journée de lancement de Zazatomady était également l'occasion pour les divers acteurs de rappeler la portée de la nutrition aussi bien pour la santé physique et mentale des enfants mais surtout pour le devenir du pays. Toutefois, étant donné que des produits devant permettre de résoudre le problème de la malnutrition ont déjà été vulgarisés sans que ceux-ci aient eu de réels effets positifs (étant donné le taux de malnutrition actuel, aussi bien au niveau national que dans les régions), Zazatomady fera-t-il l'affaire cette fois-ci ?

Causée par « l'incapacité des familles à bien préparer les repas, l'insuffisance de ressources en terme de nourriture, les mauvaises habitudes alimentaires ou encore la méconnaissance de la diversification nutritionnelle», la malnutrition a actuellement un taux national 40%. Ledit taux s'élève à 60% dans la région de Vakinankaratra et qui est qualifié du plus élevé de la Grande Ile. Ce qui est paradoxale étant donné les potentialités nutritionnelles et alimentaires de cette partie de l'Île. Le lancement officiel du Zazatomady dans la commune de Faratsiho hier tenterait de renverser la vapeur. Car, composé essentiellement de fer et de vitamines, ce complément alimentaire est destiné aux enfants de 6 à 23 mois. Initié par l'UNICEF et l'ONN depuis 2013, ce projet s'étend actuellement dans la région de vakinankaratra.

