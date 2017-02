Madagascar: Métier hors-du-commun - La police municipale de la CUA

Actuellement sous la houlette de l'Officier de police Rabenarivo Désiré, depuis sa création le 17 septembre 2000, 12 officiers des forces de l'ordre (les trois armes confondues) se sont succédé à sa tête. Ce corps a pour mission d'appliquer les décrets municipaux relatifs à la sécurité publique, la salubrité de la ville et la tranquillité des citadins. Les agents de la police municipale sont en quelque sorte les « bras armés » de la CUA, même s'ils ne sont pas dotés d'armes. La police municipale est faite également pour dissuader et prévenir toute forme de trouble au sein de la commune, à la différence de la police nationale qui a qualité de police judiciaire.

Les agents de la police municipale assurent en premier lieu la fluidité de la circulation et l'assainissement des marchés notamment la lutte contre les marchands informels. Pour la petite histoire, le corps de la police municipale a été créé suivant l'arrêté 282 bis, une décision du conseil municipal. Rattaché directement à la CUA, son quartier général se trouve à Anosipatrana. Le nombre d'agents avoisine le millier. Ils sont répartis sur chacun des six arrondissements de la Ville des Mille.

On les appelle « satroka mavo » et on les croise aux quatre coins de la Capitale.

