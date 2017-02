Madagascar: IKM - Lancement du projet Maroloko

La conférence de presse s'est tenue hier à l'IKM.

L'IKM a présenté hier sa programmation dans le cadre du projet Maroloko, d'une durée de 5 mois, donnant une scène aux artistes dans diverses disciplines artistiques.

Cinq showcases et expos avec cinq artistes de divers horizons, dont Catmouse James, Maroloko, Michèle Rakotoson, Masabao et Jiaty de Moajia, des ateliers d'échanges et de rencontres artistiques avec les élèves au LMA, lycée Andohalo et au lycée Rabearivelo, un concours de photo sur le thème « corps en mouvement » et « réchauffement climatique », et de littérature sur le thème « femmes » et « angano-angano ». Le programme de l'IKM sera particulièrement fourni pour les cinq mois à venir grâce au projet Maroloko financé par le Fonds Commun Multi-bailleurs, composé de La Principauté de Monaco, l'Allemagne, la France et l'Union Européenne. Ce projet vise à promouvoir la culture et s'adresse principalement aux jeunes à travers une programmation artistique et culturelle variée où plusieurs disciplines artistiques sont représentées.

Transformation. Outre les représentations artistiques, la salle Famoloana de l'IKM sera également transformée en salle de lecture avec une bibliothèque, une salle informatique, une salle d'expo et une cafeteria. En outre, ce projet comprend un volet formation à l'informatique auprès des élèves des EPP, CEG et lycées de la capitale. L'IKM sera également partenaire de trois grands festivals dont Arondihy, les Rencontres du Film Court et Gasy Bulles.