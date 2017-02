Madagascar: Le constat sans complaisance du SEFAFI

L'instauration de la vindicte populaire, dit le SEFAFI, signifie l'installation d'un Etat de non-droit à Madagascar et s'apparente à la déliquescence de l'autorité publique. Ce constat, tous les observateurs l'ont fait et le rappellent à chaque reprise lorsque se produisent des actes de violence injustifiée. C'est l'expression d'une frustration que certaines couches de la population éprouvent et qu'elles manifestent .L'utilisation par le régime de la répression pour empêcher les citoyens de contester certains actes délictueux ne fait que renforcer le sentiment d'injustice qu'ils éprouvent. Les exemples de corruption et l'impunité dont jouissent leurs auteurs détériorent sensiblement l'atmosphère sociale du pays. C'est dans ce contexte que la population n'éprouve plus aucun respect pour les représentants de la puissance publique.

C'est un constat alarmant que le SEFAFI a fait hier lors de la présentation du recueil de ses communiqués. Cet observatoire de la vie publique à Madagascar dresse un tableau très sombre du régime et de ses pratiques durant ces dernières années. Les mots employés sont très durs et laissent présager l'installation d'un véritable chaos dans la Grande Ile.

