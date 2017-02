Madagascar: Sensibilisation des électeurs - L'AAENA tend la main à la CENI

La Ceni (Commission Electorale Nationale Indépendante) est dans tous ses états un an avant le rendez-vous électoral de 2018.

En 2016, il a été constaté que les femmes et les jeunes sont moins enclins à l'idée de s'inscrire sur les listes électorales et de voter. C'est dans cette optique que la Ceni et l'AAENA (Association des Anciens de l'Ecole Nationale de l'Administration) ont organisé, hier, au siège de la commission à Alarobia, un « atelier de sensibilisation des femmes et des jeunes à leur devoir de citoyen en matière d'inscription à la liste électorale ».

Relais. Il s'agit d'une formation des formateurs. En effet, d'après les explications d'Andry Rabarisoa, président de l'AAENA, « la séance d'aujourd'hui (ndlr : hier) se focalisera surtout en un partage ou échange d'expériences entre les associations. Après cet atelier, elles vont - à partir de leur ramification - transmettre aux populations locales l'importance de l'inscription sur les listes électorales et de voter ». De surcroît, Hery Rakotomanana, président de la Ceni, de rappeler que « d'après une étude menée par l'association Tolotsoa et le KMF/CNOE, nombreuses femmes ne figurent pas sur la liste électorale dans la Région Sud-ouest. Même topo pour les jeunes dans la Région Nord-est ». C'est également dans ce cadre que cette collaboration entre l'AAENA et la Ceni trouve son fondement.

Pour Andry Rabarisoa, son association a tendu la main à la commission électorale compte tenu du fait que la question électorale rime avec la vision de l'association qui insiste sur « la vulgarisation de la connaissance des affaires publiques ». Pour que la sensibilisation ait des impacts dans les provinces autres qu'Antananarivo, l'AAENA entend y organiser des ateliers de ce genre très prochainement.