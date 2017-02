Madagascar: Reboisement - Le MPTDN fait son devoir de citoyen !

« Si nous sommes aujourd'hui en difficulté, c'est bien parce que nous n'avons pas mesuré la portée de nos actes et que nous n'avions pas pris les précautions nécessaires pour préserver l'environnement », note Neypatraiky Rakotomamonjy dans un discours où il a notamment tenu à sensibiliser tout le monde sur la nécessité d'œuvrer pour l'environnement et de rappeler que si la pluie avait fait défaut à Tana où les rivières s'asséchaient et qu'en même temps le Sud malgache bénéficiait d'une pluviométrie bien supérieure à la normale, c'est parce que le climat est devenu capricieux au grand dam de nos paysans dont ceux de l'Alaotra qui souffrent de l'insuffisance en eau.

