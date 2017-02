Madagascar: AGRIVET - Importation de tracteurs pour l'essor du secteur agricole

AGRIVET du groupe SMTP a signé hier, à La City Ivandry, un accord de partenariat avec la Société ESCORT Machinery, leader fabriquant de tracteurs en Inde qui, dans le classement mondiale figure dans les 10 premiers.

Une collaboration ayant pour but de promouvoir la filière agriculture à Madagascar, en employant des tracteurs de la société de marque FARMTRAC dans la Grande île. « Madagascar a beaucoup de points communs avec l'Inde. 80% des malgaches travaillent dans le secteur de l'agriculture, d'autant plus qu'il possède environ 40 millions d'hectares de terrains arables. Avec une option de mécanisation, d'ici peu, les importations ne seront plus nécessaires étant donné que la rapidité sera un atout en plus, d'autant plus que cela jouera un rôle important dans l'économie du pays. Il est temps pour Madagascar d'appliquer d'autres techniques et de passer à la révolution verte», a affirmé Rajiv Wahi, responsable de business international du groupe ESCORT.

Suite à la signature de partenariat, le groupe AGRIVET sera le revendeur agréé de la marque dans tout le pays, assurera aussi le service après vente et la maintenance par une équipe de techniciens formée en Inde, et enfin la vente de pièces détachées afin de faciliter l'entretien des tracteurs. Dix tracteurs sont arrivés en décembre dernier et le stock est presque déjà épuisé. Douze autres, dont les modèles novateurs dénommés HERITAGE, seront visibles au futur show room d'AGRIVET à partir du mois prochain.