Cameroun: Marché de Mvog Atangana Mballa - Le commerce se fait sur la route

Le Centre national de la jeunesse et sport de Bamenda a été la cible des loubards le week-end dernier. Plus »

« Un lieu abandonné que nous avons débroussaillé et nous nous sommes organisés en sectionnant les places. Il y avait plus de cinquante places disponibles, même la poubelle a été dégagée. Nous avions espoir que nous allons enfin pouvoir vendre en paix. Pour trouver de quoi nourrir nos familles. Mais la joie n'était que de courte durée. Qu'allons-nous faire maintenant?», s'interroge Rosalie.

En quelques minutes, le site était presque vide. Juste une poignée de femmes déterminées à rester étaient encore installées. « Nous sommes fatiguées d'être chassées partout. Plus haut, on a dit qu'on occupe la chaussée, maintenant nous nous trouvons un lieu où on ne gêne personne, on nous chasse encore », lance l'une d'elles. Rosalie Sama explique que c'est une initiative de la présidente de l 'Association des «bayam-sellam» du marché Mvog-Mbi, qui leur a proposé le site.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.