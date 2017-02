Cameroun: Adamaoua - Où est passé l'argent des comités de vigilance ?

Le Centre national de la jeunesse et sport de Bamenda a été la cible des loubards le week-end dernier. Plus »

Dans les trois arrondissements de Ngaoundéré, seulement 15 comités de vigilance ont reçu chacun 80.000 FCFA. Cet argent a servi à l'achat d'une torche et une paire de pile. Le tout pour une valeur de 2300 FCFA par membre du comité. Dans les villages Tello, Idool, Tourningal, et Tchabal mont, les membres des différents comités de vigilance ont reçu 120.000 FCFA.

C'est de bouche à oreille que l'information est passée à certains chefs de villages et quartiers de la région. Selon diverses sources administratives à la préfecture de Ngaoundéré, c'est après versement de 30% du montant à percevoir que les quelques membres des comités de vigilance de la vina sont rentrés en possession de leur dû. Le montant varie entre 30.000 FCFA et 120.000 FCA pour certains comités de vigilance. C'est le cas des 15 comités de vigilances de l'arrondissement de Ngan-Ha.

