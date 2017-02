Cameroun: Voici pourquoi le Conseil supérieur de la magistrature est bloqué

Le Centre national de la jeunesse et sport de Bamenda a été la cible des loubards le week-end dernier. Plus »

Bien plus, certains analystes politiques croient dur comme fer que le Conseil supérieur de la magistrature en attente, est une des étapes essentielles pour la résolution du problème anglophone. Ce dernier, affirme-t-on, devrait retracer une nouvelle configuration de la haute administration judiciaire, avec des magistrats anglophones qu'on dit absents des hautes sphères de l'aristocratie judiciaire : Cour suprême (avec un avocat général anglophone - Ayah Paul Abine-, arrêté tel un sauveteur de Mokolo, de même que le substitut du procureur général près la Cour d'appel du Sud- Ouest, dans le cadre de la crise anglophone), Tribunal criminel spécial etc.

Pour ce qui est spécifiquement du Conseil supérieur de la magistrature en attente, ce dernier, nous renseigne-t-on, serait subordonné à la création d'une Section anglophone de magistrats à la Cour suprême. Et pour cela, nous indique un érudit du Droit, le parlement devrait siéger en session extraordinaire ou ordinaire, afin d'amender la loi y relative, et permettre ainsi au président de la République, de décider de la création d'une Section anglophone des magistrats de la Cour suprême.

Sur ce volet, il est demandé à la Cour suprême du Cameroun, la création d’une section anglophone qui examinerait alors les recours provenant des deux régions anglophones du pays : le Nord- Ouest et le Sud - Ouest. Entre autres problèmes dont se plaignent les Camerounais de culture anglophone, l'affectation de nombreux magistrats francophones (Droit civil) dans les juridictions des régions évoquées. Des régions anglophones qui elles, ont la culture du Common Law. Dans le même ordre d'idées, le régime de Yaoundé, envisage aussi la création d’une section du Common Law à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (Enam).

