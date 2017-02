Ile Maurice: Travaux d'extension à Plaine-Corail - Le choix du constructeur contesté

Le projet d'extension du terminal de l'aéroport de Plaine-Corail, à Rodrigues, provoque des remous. RBRB Construction Ltd, dont le directeur général est Bhooshan Ramloll, conteste le choix de l'entreprise identifiée par Airport of Rodrigues suivant un exercice d'appel d'offres pour les travaux d'agrandissement du terminal.

Airport of Rodrigues a fait parvenir une lettre d'intention à Laxmanbhai & Co (Mauritius) Ltd, qui a fait une offre de Rs 98,4 millions. Contre Rs 98,3 millions pour RBRB Construction - le soumissionnaire qui a fait l'offre la moins élevée sur les cinq propositions reçues.

Dans une lettre datée du 16 février, adressée au directeur par intérim d'Airport of Rodrigues, le Commercial Manager de RBRB Construction Ltd dit ne pas comprendre comment Laxmanbhai & Co (Mauritius) Ltd a été autorisée à changer de sous-traitant après la soumission des offres. Ajoutant que le sous-traitant initialement proposé par la firme de construction ne répondait pas aux critères de l'appel d'offres. La lettre a également été envoyée au Premier ministre, Pravind Jugnauth, au ministre de la Bonne gouvernance, Sudhir Sesungkur, et au secrétaire financier Dev Manraj.

Interrogé par l'express, le jeudi 23 février, Bhooshan Ramloll affirme: «Nous avons écrit à Airport of Rodrigues pour faire part de notre désaccord. Si tout est fait dans la transparence, nous espérons trouver la lumière au bout du tunnel.»

Sollicité à son tour, Claude Wong So, le président d'Airport of Rodrigues, réplique que son conseil d'administration s'est basé sur trois rapports du Bid Evaluation Committee (BEC) avant d'émettre la lettre d'intention à Laxmanbhai & Co (Mauritius) Ltd. Il précise que le BEC est composé de six personnes indépendantes et d'un représentant d'Airport of Rodrigues.

Claude Wong So soutient avoir reçu une copie de la lettre de RBRB et affirme que «le contrat n'a pas encore été alloué même si la lettre d'intention a été émise à Laxmanbhai & Co (Mauritius) Ltd.» Il précise qu'«il s'agit d'un contrat de Rs 85,5 millions plus la TVA. Il faut laisser le client (NdlR, Airport of Rodrigues) décider et être bon perdant». Et d'ajouter que, comme prescrit dans le document d'appel d'offres, des discussions se tiendront le 2 mars, avant l'octroi du contrat.