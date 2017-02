Ile Maurice: Aviation - Une compagnie low-cost revient à Maurice en mai

La compagnie aérienne allemande opère depuis novembre six vols sur Maurice. Quatre vols sur Frankfurt et deux sur Munich. Du 15 décembre 2016 au 15 janvier 2017, Condor assurait des vols quotidiens sur Maurice. «Il y avait la demande. Cela a beaucoup aidé à faire booster les arrivées touristiques», indique-t-on du côté de Condor.

Que recherchent les Espagnols? «Aventures et découvertes», constate un opérateur du secteur touristique. Des chiffres disponibles auprès de l'Office du tourisme démontrent que 83,3% des Espagnols aiment le shopping, 80,6% adorent la culture, 42,5% optent pour des activités liées à la nature et à la plage et 8,3% se tournent vers le sport.

