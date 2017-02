Ile Maurice: Coromandel - Une victime de vol à l'arraché déplore le manque de sécurité

Elle est toujours sous le choc. Madevee*, une habitante de Ramdany Lane, Coromandel, a été victime d'un vol à l'arraché mardi. Elle sortait faire des courses lorsqu'elle a été attaquée par un individu, qui lui a pris sa chaîne et son sac contenant son portable, des documents personnels, ses cartes bancaires et Rs 3 000. Selon elle, ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit. La quinquagénaire affirme qu'un terrain abandonné dans le quartier attire des voleurs et des drogués depuis des années.

Madevee revient sur cet incident, non sans peine. «Je sortais de chez moi, vers 11 heures, lorsqu'un individu m'a abordée pour me demander de l'eau. Mais, il s'est placé derrière moi et a arraché ma chaîne. Je voulais crier mais je ne pouvais pas. Il m'a donné un coup de poing au visage avant de prendre la fuite avec mon sac. J'ai perdu trois dents.» Elle s'est ensuite rendue au poste de police de Coromandel pour faire une déposition.

La quinquagénaire déplore le manque de sécurité qui règne dans la région. «Ce n'est pas le premier vol ici. Deux de mes voisins ont récemment été cambriolés. Depuis que Ramdany Lane est devenue à sens unique, elle est peu fréquentée par les automobilistes. On ne peut plus sortir librement.»

Et le terrain abandonné tout près de sa maison n'arrange pas les choses. «Beaucoup de jeunes viennent se droguer ici. Nous ne pouvons vivre en toute quiétude. Les autorités doivent réagir.»

* Prénom fictif