Ile Maurice: Mont-Choisy - Les maisons inoccupées de la NHDC seront réallouées

Par la suite, un dépôt minimum de 10% du prix de vente de la maison de la NHDC est requis. Il varie en fonction de l'âge et du revenu du demandeur. La NHDC peut accorder des facilités de paiement allant jusqu'à 30 ans, avec un taux d'intérêt annuel de 6,5% pour les cinq premières années, 8% les cinq années suivantes et 10% pour la période restante.

Pour acquérir une maison de la NHDC, plusieurs critères sont pris en compte. Tout d'abord, le demandeur ne doit pas être propriétaire ou copropriétaire d'une maison ou d'un terrain. Il ne doit également pas être bénéficiaire d'un terrain à bail ou avoir une aide pour s'acheter des matériaux de construction. De plus, le salaire mensuel du demandeur ou du couple doit se situer entre Rs 6 200 et Rs 20 000.

Le ministère du Logement et des terres a eu vent de cette situation et aurait décidé d'établir un plan pour allouer les maisons abandonnées à des familles dans le besoin. Interrogé jeudi, le ministre Showkutally Soodhun a déclaré qu'une enquête a été initiée. Selon lui, ces immeubles ont été alloués sous l'ancien gouvernement et les propriétaires se trouvent à l'étranger.

