Mali: Une opération de la force française Barkhane fait polémique

La force française Barkhane ne donne aucun détail sur les personnes « neutralisées », c'est le terme employé, mais précise qu' « au cours de l'opération, au lieu de répondre aux injonctions des soldats français qui leur demandaient de jeter leurs armes, les terroristes ont immédiatement et délibérément ouvert le feu », obligeant donc les militaires « à riposter » et à « neutraliser le groupe terroriste ».

L'opération a eu lieu au nord de Boughessa, plus précisément à Tin Afaghout, non loin de la frontière avec l'Algérie. Une zone refuge pour les combattants jihadistes d'Ansar Dine et d'al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Plusieurs sources font état d'un bilan de deux morts et trois personnes arrêtées. Selon ces mêmes sources, les deux personnes tuées étaient des mineurs.

Une visite qui survient alors que de nouveaux détails sont apparus au sujet d'une opération menée par la force française Barkhane dimanche dernier. Une opération, menée dans l'extrême nord du Mali, dans la région de Kidal, au cours de laquelle deux « terroristes » ont été tués. « Des terroristes », dit la force Barkhane, « des mineurs », pointent certaines sources. Et ce alors qu'une enquête interne est justement en cours sur une opération plus ancienne.

