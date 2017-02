Congo-Brazzaville: Parution - Dr Christian Hermann Boungou publie «15 leçons de management du sport en Afrique »

L'ouvrage de 94 pages, paru aux éditions Hemar, est le premier essai du Dr Christian Hermann Boungou. Il a été présenté à la presse tout récemment à l'hôtel Saphir de Brazzaville.

L'ouvrage les "15 leçons de management du sport en Afrique" est une somme de réflexions, propositions et conseils sur le management du sport en République du Congo. Bien qu'axé sur le basket-ball, l'auteur expose néanmoins, en quinze leçons, les conditions et modalités d'encadrement et de promotion des associations sportives au Congo.

Le Dr Christian Hermann Boungou expose ses quinze leçons de management du sport en Afrique par des sous-titres ci-après : Mes débuts ; La fonction de dirigeant ; L'équipe dirigeante ; Le secrétariat général ; Le cadre règlementaire ; La communication ; La trésorerie, les charges et les ressources ; L'organisation ; L'évaluation des risques et leur gestion ; L'organisation d'événements majeurs ; Les championnats nationaux ; Les associations d'anciens sportifs ; Les jeux africains ; La collaboration fédérale ; La passion et l'audace.

Répondant à la préoccupation de la presse sur l'objectif de cet ouvrage, le Dr Christian Hermann Boungou a dit : « L'objectif de ce livre, c'est de faire en sorte que nous prenions en considération les populations et les jeunes dont nous avions la responsabilité, de prendre en considération leur scolarité, de prendre en considération nos propres familles parce que, quelquefois, le milieu du sport c'est beaucoup de sacrifice, et on ne devrait pas se sacrifier au dépend de sa propre famille.»

Quant à savoir pourquoi certains chapitres débutent par des récits personnels, l'auteur pense qu'il va de soi que toute leçon tirée et tout précepte appris prennent racine dans des expériences intrinsèques. Ayant planté le décor, il invite les lecteurs à entrer dans un univers atypique, dans la transversale transcendance de récits, constatations et analyses dont il espère qu'elles seront un enrichissement pour toute personne qui prendra le temps de se pencher dessus.

Le sportif congolais, a-t-il pensé, peut tirer profit du fait d'avoir des managers de qualité. «Je pense que pour nettoyer une maison, il faut commencer par la tête. Et c'est la tête qui en cascade impulse les changements au niveau de la base. Oui, le sportif peut en tirer profit parce que si jamais tous les dirigeants prennent connaissance des enseignements qui sont là-dedans, ils s'en servent pour mener des réflexions et impulser le changement dans leur discipline respective, je pense qu'à la base les sportifs seront satisfaits», a poursuivi l'auteur.

Quant aux autorités, il leur a lancé un message d'ouverture. Car aujourd'hui, nous avions mis une solution sur le marché. « Je sais que, dans leur gibecière, elles ont aussi d'autres solutions. La question est de mettre les efforts en commun afin de redynamiser le sport et porter le développement de ce pays», a -t-il indiqué.

Puis, le Dr Christian Hermann Boungou a déploré le fait que certains parents vont au sport sans leur progéniture. Or, il faut amener les enfants pour qu'ils s'habituent aussi au sport. S'ils ne le font pas, comment le pays aura demain de grands sportifs de renoms comme François Pélé, Serge Ebaka ? Dr Christian Hermann Boungou est médecin diplômé en diabétologie. Passionné de basket-ball auquel il est attaché depuis son jeune âge, il se préoccupe du devenir de ce sport au Congo. Il préside aux destinées de la ligue départementale de basket-ball de Pointe-Noire.