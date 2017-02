Sénégal: Elevage - Kaffrine a "pris le train de l'émergence" (maire)

"Entre temps, le PASA/Loumakaf et d'autres projets et programmes sont en train de dérouler dans la région de Kaffrine. Les femmes de Kaffrine sont en train d'être accompagnées sur la transformation et la valorisation des produits laitiers", s'est-il encore réjoui.

Cette rencontre, présidée par le ministre de l'Elevage et des Productions animales, s'est déroulée sous la conduite du gouverneur de la région de Kaffrine, Guedj Diouf, en présence des préfets, des directeurs généraux et des maires.

"On peut dire, avec fierté, que dans le domaine de l'élevage, si le chef de l'Etat nous avait promis 100 choses, il a fait plus. Il est allé même au-delà de ce qui a été promis à l'occasion du conseil des ministres décentralisé, tenu à Kaffrine", a déclaré le maire socialiste de Kaffrine.

