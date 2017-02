Sénégal: Vol de bétail - Aminata Mbengue Ndiaye propose une alliance nationale comme parade

Le CRD de Kaffrine, qui s'est déroulé sous la conduite du gouverneur de la région, Guedj Diouf, en présence des préfets, des directeurs généraux et des maires, a permis aux organisations de professionnels de l'élevage de passer au crible les acquis et réalisations, mais aussi les problèmes du secteur.

"Dans chaque village ou commune, on connaît les voleurs, mais on ne peut pas les prendre, parce que les gens ne veulent pas dénoncer leurs parents, neveux ou cousins", a-t-elle encore déploré, appelant chaque citoyens sénégalais à apporter sa contribution, afin de mettre fin définitivement à ce fléau.

Le ministre de l'Elevage et des Productions animales présidait, à Kaffrine, un comité régional de développement (CRD) de partage et d'échange sur la situation de l'élevage dans cette région.

