Ile Maurice: Fabrice Perle - Une tea lady qui refuse de boire la tasse

Puisqu'elle est au four et au moulin, l'habitante de 16e Mille, Forest-Side, aimerait, à l'avenir, ouvrir sa boulangerie. «Toulétan mo ti fasiné par sa métié-la. Mo kontan fer dipin.» Qui sera accompagné d'une tasse de thé, certainement.

Sinon, quand elle n'est pas en train de faire du thé, Fabrice fait du sport. Et elle n'a rien à envier aux triathlètes. Le cyclisme, le jogging et la natation n'ont plus de secret pour elle. Même si elle les pratique chez elle, sur son tapis de course, son vélo d'appartement et quand elle va à la mer, les week-ends.

Qu'en est-il du salaire ? Le montant a-t-il une tronche de cake aux amandes ? «Ah non, je suis contente de ce qu'on m'offre ici. Je m'en sors bien.» Combien ? Elle nous fait gentiment comprendre que ce ne sont pas nos oignons. En tout cas, précise Fabrice, il lui permet de gâter comme il se doit ses trois enfants âgés de 20, 16 et cinq ans.

Un beau jour, Fabrice a dit adieu à ses cocotiers et a atterri à Maurice. Il y a cinq ans, après avoir travaillé comme pompiste, planteuse ou encore «dan tablisman», elle a posé ses bagages dans une agence de communication. Où, chaque jour, de 8 h 15 à 15 heures, elle se charge de remonter le moral des troupes, de leur apporter une petite cuillerée de bonheur et une pincée d'antistress.

