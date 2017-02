Ile Maurice: Bérenger - «Collendavelloo doit démissionner après sa gaffe... »

Les flammes ont ravagé les feuilles de tôle, détruisant meubles, nourriture et vêtements sur… Plus »

Autre sujet abordé : les deux motions of disallowance pour dénoncer la hausse des prix des carburants présentées par Alan Ganoo et Reza Uteem. «C'est sans précédent d'avoir deux motions. Ni la loi ni les Standing Orders ne disent quoi faire dans un tel cas. Nous, nous en discuterons lors de notre bureau politique lundi», a indiqué Paul Bérenger. Selon lui, il est possible que le MMM propose que les deux motions soient présentées conjointement. «Nous en discuterons lundi.»

Qu'en est-il de la situation de l'eau ? «A plusieurs reprises, Ivan Collendavelloo a dit que le prix de l'eau allait augmenter ,que la Central Water Authority serait privatisée», a indiqué le leader des mauves, pour qui la décision a déjà été prise. «La privatisation a été recommandée par la Banque mondiale. Nous devons savoir ce qu'il adviendra des employés de la Central Water Authority et quel sera le prix de l'eau. Il est clair qu'un opérateur privé demandera une grosse augmentation.» Paul Bérenger a, dans la foulée, lancé une mise en garde au gouvernement : «Nous devons savoir comment et qui choisira cet opérateur privé.»

