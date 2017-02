Congo-Kinshasa: Dr Denis Mukwege - «Que serait devenue notre population sans Radio Okapi»

«Que serait devenue notre population sans Radio Okapi puisque, c'est la seule radio, à mon avis, qui couvre toute la RDC et qui essaye d'être le plus possible partiale», déclare docteur Denis Mukwege.

Le médecin-directeur de l'Hôpital de Panzi, à Bukavu (Sud-Kivu) l'a dit, à l'occasion du 15è anniversaire de Radio Okapi célébré, le 25 février, à travers le pays.

Surnommé "réparateur des femmes" victimes des violences sexuelles, docteur Mukwege souhaite que la radio onusienne reste le plus longtemps possible aux côtés du peuple congolais.

«Si Radio Okapi avait des journalistes éparpillés [sur le territoire national], l'information viendrait plus vite et peut-être on préviendrait beaucoup de violences dans tous les coins», a-t-il poursuivi.

Dr Mukwege estime que les Congolais devaient se servir de cette «radio du peuple» en lui informant sur tout ce qui passe dans leurs milieux d'origine.

La célébrité au-delà des frontières

La célébrité de Radio Okapi va au-delà de la RDC, témoigne l'abbé rwandais Diogène Dufatanye, diocèse de Cyangugu. Ce prélat catholique considère cette radio onusienne comme un media unificateur des peuples de la région.

«J'apprécie des informations que nous recevons de la part de la Radio Okapi. Je la considère comme une radio qui joue le rôle d'unification de nos peuples», a-t-il dit.

Pour l'abbé Diogène Dufatanye, les informations diffusées sur Radio Okapi permet aux Rwandais de connaitre ce qui se passe en RDC voisin.

Radio Okapi avait lancé ses émissions le 25 février 2002, à Kinshasa.