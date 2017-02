Angola: L'Assemblée Nationale demande la révision de la Loi sur la Liberté Religieuse

D'après le rapport , Luanda est la province avec le plus grand nombre de confessions religieuses non reconnues au pays (721) suivie de Cabinda (33), Moxico (11), Huíla (10), Zaire (9), Uíge (9), Lunda Norte (8), Bengo (6), Benguela (5), Cuando Cubango (5), Huambo (3), Cuanza Norte (2), Cuanza Sul (2), Malanje (1), Lunda Sul (1) et Cunene (1).

Le document, présenté par le député du MPLA Moreira Bastos, recommande, d'une part, la mise en place d'une institution pour la résolution des conflits dans les églises, en particulier celles qui sont reconnues, et de l'autre, la création d'une représentation de l'Institut national des affaires religieuses (INAR) dans le but de rendre efficace les mécanismes de contrôle des Eglises.

Selon le rapport de cette commission présenté durant le débat mensuel sur la "Laïcité de l'Etat, la Liberté Religieuse et le Respect de la Loi et des Droits Fondamentaux en Angola", il est nécessaire que l'Etat supervise les lieux de culte.

