Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le RDPS met en place les bureaux des sous-sections

Pour ce faire, le parti doit compter sur la mobilisation de ses militants. Voilà pourquoi lors de cette activité, le secrétaire général du RDPS a demandé à ses militants et aux nouveaux responsables des sous-sections de redynamiser le parti. «Ayez donc un témoignage qui exige l'adhésion des indécis, c'est à ce prix que la base du RDPS s'élargira. Vous le savez comme moi, l'année 2017 est une année électorale, et la fédération de Pointe-Noire est l'un des miroirs de notre parti. À ce titre, les résultats que la direction politique nationale attend de la fédération de Pointe-Noire sont immenses parce que les espoirs sont élevés », a-t-il dit. Notons que pour terminer, Julien Makoundi-Tchibinda a demandé à ses militants de se mobiliser tous autour de leur parti en vue de lui donner les chances de succès et sa place de grand parti.

Au total douze coordonnateurs des bureaux des sous-sections ont été installés dans tout le département de Pointe-Noire avec pour charge de rassurer, de se rapprocher des sympathisants pour en faire des militants pleins, de rassembler, de conscientiser et de distiller la culture de la paix et de vivre ensemble.

