Congo-Brazzaville: Enseignement technique - Le Lycée agricole Amilcar Cabral doté en matériel de transformation agro-alimentaire

Le matériel offert dans le cadre du Projet d'appui au maraîchage, à la transformation agro-alimentaire et à la commercialisation des produits transformés à Brazzaville (Pamtac-B) est destiné à améliorer les enseignements prodigués aux élèves de la filière R7 de cet établissement situé dans le 8e arrondissement, Madibou

C'est la responsable du Pamtac-B, Cybill Prigent, qui a officiellement remis le 24 février ce matériel de transformation agro-alimentaire et de contrôle de qualité au ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes. En effet, Cybill Prigent a rappelé que le Pamtac-B est un projet qui concerne principalement le renforcement de compétences de professionnels dans le domaine du maraîchage et de la transformation agro-alimentaire autour de Brazzaville. Pour une approche globale, il était essentiel, a-t-il indiqué, de sensibiliser les jeunes, les étudiants, les élèves du Lycée agricole Amilcar Cabral (LAAC) et leur montrer que la transformation agro-alimentaire par l'entreprenariat n'est pas une histoire de cuisine à la maison. Il s'agit plutôt d'un domaine complet et pertinent de la société, surtout la société congolaise en mutation pour la diversification de son économie.

« Beaucoup de produits agricoles sont disponibles au Congo et peuvent être transformés pour varier les plaisirs et les bienfaits, il s'agit d'un grand potentiel. Je souhaite que cet espace soit le plus utile possible pour faire naître des vocations dans le domaine de la transformation agro-alimentaire et pour mettre au point des produits artisanaux locaux innovants de qualité à destination de la population congolaise », a conclu la représentante d'ESSOR au Congo, Cybill Prigent.

Réceptionnant le don, le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes s'est dit satisfait du fait que le partenariat avec le Pamtac-B marchait très bien. Ce qui se matérialise, entre autres, par la mise en place du laboratoire de microbiologie alimentaire et la bonne marche de l'appui aux maraîchages et à la transformation des produits agricoles. « Nous avons dégusté avec vous les divers produits qui sont fabriqués au niveau du LAAC et qui mériteraient d'être vulgarisés », s'est-il réjoui.

Il a, par ailleurs, annoncé la tenue dans la 2e quinzaine du mois de mars des journées portes ouvertes au LAAC.