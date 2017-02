Congo-Brazzaville: Défense - Léandres Cyriaque Elenga Ngollo, nouveau commandant du Régiment d'apparat et d'honneur

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Gilbert Bokemba, a présidé le 23 février au Bataillon des sports dans l'enceinte du stade D'Ornano de Brazzaville, la cérémonie de prise de Commandement du nouveau commandant de Régiment d'apparat et d'honneur, le colonel Léandres Cyriaque Elenga Ngollo, en remplacement du colonel Ekouya Ngatse, appelé à d'autres fonctions.

Né le 3 septembre 1969 à Djambala (Département des Plateaux) et père de cinq enfants, le nouveau commandant du Régiment d'apparat et d'honneur a été tour à tour commandant de la 2e compagnie du 2e bataillon (1999), commandant de la compagnie Charlie (Bataillon Spécial Tango), chef d'état-major du bataillon Spécial Tango 1 (2002-2005), commandant du Détachement d'Apparat et d'honneur de la Garde Républicaine (juin 2005), etc. Léandres Cyriaque Elenga Ngollo a étudié à l'Université Marien-Ngouabi, de 1990 à 1992, où il a obtenu un Deug en Sciences économiques et en Chine de septembre 2011 à juillet 2012, où il a fait de hautes études de Défense et Stratégies à l'université de la Défense nationale (Ecole de Guerre).

Appréciant le geste de l'échelon supérieur, Léandres Cyriaque Elenga Ngollo a reconnu que l'attention portée par la hiérarchie sur sa personne était une marque de reconnaissance et de considération indéniable. « La tâche est exaltante. Je sais que j'aurai beaucoup de choses à faire. J'ai le temps de m'asseoir et alors je vais entreprendre un état des lieux. Avec les hommes mis à ma disposition, je suis sûr de réussir à ma mission ».

Signalons que les missions assignées au Régiment d'apparat et d'honneur sont : rendre des honneurs aux autorités civiles et militaires ; assurer la formation des personnels des Forces armées congolaises (FAC)et la gendarmerie nationale dans le domaine de la musique ; organiser des activités culturelles ; assurer des missions de protection civile ; exécuter les ordres du chef d'état-major général des FAC en cas de crise, trouble, désordre et de guerre ; maintenir les troupes en état d'alerte et de mobilisation, et enfin, assurer la protection des points sensibles.

La cérémonie a été clôturée par un défilé militaire, en pésence du commandant de la zone n°9, le colonel Jean Baptiste Gniakolo ; des commandants de grandes formations de Brazzaville, ainsi que des invités.