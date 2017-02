Congo-Brazzaville: L'Afrique et le Congo au Salon International du Livre de Paris

L'aventure commença il y a sept ans lorsque fut créé, au cœur du Salon International du Livre de Paris et à l'initiative des Dépêches de Brazzaville, un stand dénommé « Livres et auteurs du Bassin du Congo » vers lequel affluèrent instantanément des centaines d'écrivains, d'artistes, d'intellectuels venus de tout le continent.

Elle s'est poursuivie d'année en année avec un succès croissant, démontrant ainsi la vitalité de ce monde en pleine émergence où la culture, l'art, les traditions, loin d'être effacés par le progrès matériel, s'imposent comme les valeurs essentielles de la société et où l'esprit ne se laisse pas dominer par les questions bassement matérielles.

Mais elle prendra cette année, à l'initiative d'Aminata Diop Johnson avec qui nous avions imaginé et construit « Livres et auteurs du Bassin du Congo », une dimension plus importante encore puisque sera installé pour la première fois, en plein cœur de l'édition 2017 du Salon International du Livre de Paris, au Palais des expositions de la Porte de Versailles, un « Pavillon des lettres d'Afrique » qui regroupera une douzaine de pays parmi lesquels figurera en bonne place, bien sûr, le Congo.

Si nous sommes fiers d'avoir été, hier, à l'origine du processus qui a fait de l'Afrique centrale un acteur important de l'un des plus prestigieux rendez-vous littéraires de la planète, nous le sommes tout autant d'être aujourd'hui partie prenante d'une entreprise plus ambitieuse encore puisqu'elle concerne cette fois l'ensemble du continent noir et non pas seulement l'une de ses régions. C'est pourquoi nous mettrons tout en œuvre, à notre place, pour que les milliers, les dizaines de milliers de visiteurs du Pavillon des lettres d'Afrique tirent de leur visite, du 24 au 27 mars, la conviction que la littérature de cette partie du monde est un véritable trésor à la découverte de laquelle il convient de s'attacher.

Pour ceux de nos lecteurs, très nombreux nous l'espérons, qui viendront à Paris à l'occasion de cette trente-septième édition du Salon International du Livre, nous précisons que notre groupe de presse et de communication sera présent sous deux formes bien distinctes :

° D'abord avec la maison d'édition Les Manguiers que nous avons créée il y a sept ans et qui centre aujourd'hui sa production sur les livres d'art avec des ouvrages tels que « L'histoire du collier du Roi Makoko », « Vers le monde merveilleux de Gotène », « Kiebe-kiebe, danse initiatique du Congo », ou « Les dimanches de Brazzaville ».

° Ensuite avec le Kiosque à journaux du Pavillon des lettres d'Afrique qui sera organisé et géré par Les Dépêches de Brazzaville, mettra à la disposition des visiteurs la presse des pays partenaires, accueillera les auteurs désireux de prendre la parole dans les grands médias pour présenter leurs œuvres, bref assurera pour une large part la communication de ce lieu d'exception.

Dans le moment que nous vivons depuis le début de ce nouveau millénaire où l'Afrique accélère sa marche vers le développement et s'efforce de résoudre elle-même les problèmes de toute nature auxquels elle se trouve confrontée, la création du Pavillon des lettres d'Afrique est un signal fort envoyé à la communauté internationale tout entière. Nous serons heureux de contribuer à ce nouveau pas en avant et nous n'hésitons pas à le dire ici haut et fort.