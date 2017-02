Congo-Brazzaville: Conseil départemental du Kouilou - Le budget primitif 2017 estimé à 3.448.250.436 francs CFA

Le montant a été rendu publique, le 24 février, par le député Alexandre Mabiala, président de ce Conseil, à l'occasion de la clôture des travaux de la cinquième session ordinaire dite budgétaire.

Clôturant les travaux, Alexandre Mabiala a expliqué qu'avec la rigueur et la vérité d'une part, mais aussi avec méthode et responsabilité, d'autre part, le Conseil départemental du Kouilou vient de finaliser l'examen et l'adoption du budget primitif 2017 équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 3.448.250.436 francs CFA. «Ainsi, la structure de notre budget se présente de la manière suivante, fonctionnement, 2.243.852.906 francs CFA, investissement, 1.204.397.530 franc CFA. En effet, distingués conseillers, tenant compte de la conjoncture financière et économique, dans son environnement national et international, nous avons à titre indicatif classé par ordre de priorité parmi les priorités et par centres d'intérêts, les préoccupations des populations du Kouilou. Cette session a été déterminante, car le Conseil départemental du Kouilou vient de franchir un pas vers des horizons meilleurs, conformément à la vision du président de la République, son excellence Denis Sassou N'Guesso, d'arrimer le Congo dans la marche vers le développement, en offrant le bien-être social et les meilleurs services de base aux populations de l'intérieur du Kouilou », a indiqué Alexandre Mabiala.

Au cours de cette session, quinze affaires ont été soumises à l'examen des conseillers, notamment l'examen et adoption du projet de budget primitif exercice 2017, l'examen et adoption du projet de délibération portant adoption du budget primitif exercice 2017, l'examen et adoption du projet de compte administratif exercice 2016, l'examen et adoption du projet de délibération portant adoption du compte administratif exercice 2016, l'examen et adoption du projet de compte de gestion exercice 2016 et autres.

Notons qu'en plus du président du Conseil du Kouilou et les conseillers locaux de ce département, ces assises ont été marquées par la présence de Fidel Dimou, préfet département du Kouilou. La cérémonie de clôture a connu la présence des deux membres du gouvernement, notamment Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou et Alain Akouala Atipault respectivement ministre des Affaires foncières et du Domaine public et ministre des Zones économiques spéciales. Le premier a communiqué aux élus locaux quelques informations sur les procédures en matière d'expropriation sur la zone économique spéciale de Pointe-Noire et le second a rappelé à ceux-ci les enjeux sociaux économiques de cette zone pour les habitants des départements de Pointe-Noire et du Kouilou en particulier et la population congolaise en général. Ces assises qui ont duré dix jours, du 15 au 24 février, ont été convoquées conformément à l'arrêté n°001/DK/CD/BE/S du 17 janvier 2017 du président du Conseil départemental du Kouilou.