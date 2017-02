Congo-Brazzaville: Division 1 - Les affiches du week-end dans les trois zones de développement

L'instance nationale organisatrice de la Division 1 a programmé quelques rencontres le week-end alors que trois clubs de la zone de développement Ouest ont déjà leur qualification pour le play-off, et que Sanga Balende mène la barque de la zone de développement centre-sud et Dauphin Noir trône en première position de la zone est.

La Ligue nationale de football avait programmé deux affiches le 25 février, à savoir deux rencontres de la 13e journée de la zone ouest du championnat national, d'une part l'AS Dragons/Bilima face au SC Rojolu et, de l'autre, le Daring Club Motema Pembe contre l'AS Ndombe de Bandundu. L'instance organisatrice du championnat national de football prévoyait pour la même journée du dimanche la rencontre entre le Racing Club de Kinshasa et l'AS Veti Club de Matadi, et un deuxième match entre Shark XI FC et l'AS V.Club. Notons que les trois clubs de la zone de développement ouest déjà qualifiés pour le Play-Off sont l'AS V.Club, le Daring Club Motema Pembe et le FC Renaissance du Congo.

Dans la zone de développement centre-sud, le calendrier de la Ligue nationale de football indiquait le match entre le TP Mazembe et le CS Don Bosco pour le compte de la 14e journée au stade de Kamal City dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Dans d'autres rencontres de cette zone, le FC Dibumba du Kasai central et Lubumbashi Sport ont fait un match à égalité d'un but partout le 22 février au stade des Jeunes de la commune de Katoka à Kananga pour le compte de la 14e journée. Lubumbashi est sixième de la zone centre-sud avec 18 points alors que Dibumba est huitième avec 13 points. Le club Sa Majesté Sanga Balende est premier de la zone avec 39 points.

Dans la zone est, Bukavu Dawa accordera son hospitalité au CS Makiso de Kisangani, dimanche au stade de la Concorde de Kadutu à Bukavu, alors que le FC Bilombe de Kindu fera de même pour le DC Virunga de Goma, au stade Lumumba. Rappelons ici que Makiso a été battu le jeudi par Nkoy Bilombe au stade Lumumba de Kindu par un but à deux. Sur ce site, l'AS Dauphin Noir de Goma est premier.