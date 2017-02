Congo-Brazzaville: Athlétisme - Le Mouvement des femmes actives du Congo désormais partenaire de la Fédération

Le partenariat entre les deux structures, signé le 25 février à Brazzaville, est relatif à l'organisation d'une course dénommée « La Congolaise » prévue le 26 mars prochain dans la ville capitale.

La Fédération congolaise d'athlétisme (FCA), apportera la logistique et mettra à la disposition du Mouvement des femmes actives du Congo une commission technique suffisamment outillée en la matière pour une meilleure organisation de ladite course. Et, ce mouvement qui n'a pas choisi le mois de mars par hasard, saisira l'occasion pour faire valoir de la promotion de la femme, dans le domaine du sport, de l'athlétisme plus particulièrement, à en croire Cédric Tanguy Akouré, vice-président du comité d'organisation, représentant Stella Sassou-N'Guesso, présidente du Mouvement des femmes actives du Congo. Pour le compte de la Fédération, c'est le président Jean Baptiste Ossé qui a signé le contrat de partenariat.

« Cette course qui sera organisée grâce à ce partenariat est une action forte envers les femmes puisque l'objectif est, entre autres, de promouvoir l'égalité et la parité », a expliqué Cédric Tanguy Akouré. Il a, par ailleurs, indiqué que le partenariat entre les deux structures sera pérenne. Aussi pourra-t-il être élargi à d'autres fédérations sportives nationales. Pour la course dénommée "La Congolaise" du 26 mars prochain, près de 500 femmes y prendront part.