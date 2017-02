Congo-Brazzaville: Santé publique - Le projet « SMS pour améliorer la vaccination de routine » vient d'être lancé

À travers les sociétés de téléphonie mobile Airtel et Azur, les parents recevront des messages de rappel des dates de vaccination de leurs enfants.

La convention de partenariat sur le projet « SMS pour améliorer la vaccination de routine » a été signée le 24 février à Brazzaville par les ministres de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo et celui des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo, à travers Airtel et Azur. La phase pilote de ce projet débutera dans les districts sanitaires de Brazzaville et de Pointe-Noire avant de s'étendre sur l'ensemble du territoire national, selon les explications du représentant de l'Organisation des Nations unies pour l'enfance (Unicef), au Congo, Aloys Kamuragiye. Il a par ailleurs souligné que les rappels de vaccination par SMS ont augmenté de 20%, en moyenne, le taux de couverture vaccinale dans plusieurs pays. « Le projet que nous lançons ce jour va permettre non seulement d'améliorer les performances de vaccination de routine mais aura aussi un effet d'entrainement sur l'ensemble du système de santé du Congo », a déclaré Aloys Kamuragiye.

À en croire le directeur général d'Airtel Congo, Gérard Lokossou, les sociétés de téléphonie mobile, notamment Airtel et Azur, sont conscientes de leur responsabilité sociale vis-à-vis des populations congolaises qui sont aussi leurs clients. « Nous vous réitérons alors notre engagement de coopérer avec les autorités gouvernementales pour le bien-être et la santé des populations », a-t-il déclaré. Gérard Lokossou a également rappelé que par le passé Airtel avait déjà participé à plusieurs campagnes de sensibilisation à travers le pays en matière de santé. Airtel n'est donc pas à son premier coup d'essai en la matière.

Le ministre des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo, qui a officiellement lancé le projet, s'est dit satisfait non seulement du lancement mais aussi de ce que le projet tiendra ses promesses. Car, les infrastructures de télécommunication dont le Congo est emaillé gratifie le pays d'une pénétration mobile 101% selon les dernières enquêtes, a-t-il expliqué. « Avec ce projet SMS rappel vaccinal, les parents doivent être en alerte. Les enfants doivent être vaccinés pour que la vie soit préservée dans notre pays », a déclaré le ministre des Postes et Télécommunications.

Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé et de la Population a remercié tous les partenaires ayant œuvré pour l'aboutissement de ce projet : ministère des Postes et Télécommunications, Gavi (Alliance mondiale du vaccin), Unicef, OMS... « Ce projet doit changer les habitudes des parents et réduire considérablement les taux d'abandon par manque d'information », selon elle.