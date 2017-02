Congo-Brazzaville: Division 1 - Zone ouest - Renaissance du Congo bat RCK et accède au play-off

Pour sa première saison dans l'élite du football national, le FC Renaissance du Congo jouera le play-off de la 22e édition du championnat national de football. Le club orange de Kinshasa a obtenu les trois points nécessaires face au Racing Club de Kinshasa (RCK) afin d'accéder à cette dernière étape de la Division 1.

Le FC Renaissance du Congo disputera bien le play-Off de la 22e édition du championnat national de football. Le club tuteuré par l'évêque pasteur Pascal Mukuna a obtenu son sauf-conduit pour cette dernière étape de la Division 1 grâce à sa précieuse victoire, le 22 février, au stade Tata Raphaël de la Kethule contre le RCK par deux buts à zéro. C'était en match en retard de la 11e journée de la zone de développement ouest du championnat national de football.

La nouvelle recrue brésilienne du club, Vanderley, ouvrait la marque d'une magistrale balle arrêtée à la 26e minute et le latéral international gauche Christian Ngimbi inscrivait le deuxime but à la 42e minute. Avec ce succè, le club orange, entraîné depuis peu par le technicien ivoirien François Guei, totalise 31 points qui lui permettent de consolider de manière ultime sa troisième place au classement et de distance inéluctablement son poursuivant direct, le RCK (26 points). Le FC Renaissance du Congo conserve donc cette troisième place qualificative pour le Play-Off derrière l'AS V.Club, premier avec 37 points, et le Daring Club Motema Pembe (DCMP), deuxième avec 35 points.

Effectif étoffé...

La saison est donc plus positive pour le club orange qui accède dans la cour des grands du football national dès sa première participation au championnat national. Le FC Renaissance jouera également les seizièmes de finale de la 14e édition de la Coupe de la Confédération 2017 après avoir éliminé le FC Akanda du Gabon. Le prochain adversaire paraît bien plus coriace, c'est le Mouloudia Club d'Alger (MC Alger). Le match aller, c'est déjà le 10 mars 2017.

Et pour se prémunir, le FC Renaissance s'est renforcée avec quelques nouveaux joueurs venus étoffer l'effectif du club. Il s'agit de trois joueurs nationaux et de quatre étrangers, notamment Arnold Mola Nzitisi, Hénoch Inonga Baka, alias Varane, le gardien de but Joseph Bulayima en provenance du FC Saint-Éloi Lupopo, le Brésilien Vanderley Ferreira déjà buteur contre Racing Club de Kinshasa, du Camerounais Ayuk Taku Akwo, Lamine Diawara du Togo et Christian Da Silva, le quatrième étranger du club.