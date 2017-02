Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Rabat demande officiellement à adhérer à la communauté ouest-africaine

S.M le Roi Mohammed VI et le Président guinéen, Alpha Condé, ont présidé, jeudi au… Plus »

Outre cela, le Maroc est le promoteur d'un ambitieux projet, annoncé début décembre 2016, de gazoduc reliant le Nigeria au royaume le long de la côte atlantique. Le Maroc bénéficie actuellement du statut d'observateur au sein de la CEDEAO, créée en 1975 et très active sur la scène diplomatique régionale et continentale.

Le ministère marocain des Affaires étrangères se félicite de ce que plusieurs centaines d'accords ont été conclus au cours de ces visites et ont « donné une impulsion forte à la coopération bilatérale avec les 15 pays membres de la CEDEAO ». Il rappelle à cette occasion l'implication marocaine dans la région : participation à des opérations de maintien de la paix (notamment en Côte d'Ivoire) et aux efforts de médiation pour la résolution des conflits (au Liberia et en Sierra Leone, en Guinée, et en Guinée-Bissau).

Le souhait du Maroc d'adhérer à l'espace communautaire ouest-africain ne surprend guère puisque ces derniers mois, ce royaume chérifien a mené une vaste offensive diplomatique en Afrique, marquée par des visites de Mohammed VI dans plusieurs pays du continent et la signature de nombreux accords et conventions. Pour sa dernière tournée en date, le souverain a visité successivement ces huit derniers jours le Ghana, la Zambie, puis la Guinée.

