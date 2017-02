Cameroun: Le Trophée de la CAN chez les Sµawa

C'est tout l'etat major de la région du littoral qui est allé au niveau de bekoko dans la matinée du jeudi 23 fevrier pour accueillir le trophée remporté par les lions indomptables lors de la derniere coupe d'afrique des nations.

La benediction des chefs sawa

Les chefs sawas ont d'abord donné leur onction au trophée des son arrivée sur les berges du wouri .ensuite le cortege a suivi son itineraire normal en traversant quartiers apres quartiers les rues de la ville de douala .malgré l'absence des joueurs champions d'afrique dans la caravane, les doualais sont restés postés sur les trotoirs de la ville sous un soleil caniculaire pour applaudir et acclamer le passage tant attendu du trophée le plus convoité d'afrique. Les embouteillages habituels de douala eux aussi etaient aux rendez-vous ce qui a allongé l'attente du trophée par les populations de certains quartiers.

Hommage à Christian Bassogog

Pour faire un clin d'oeil et rendre hommage au meilleur joueur de la Can, la caravane du trophée a connu un arrêt symbolique au carrefour dit "shell new bell' fief de christian Bassogog qui vient d'etre elevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de douala. La mère de l'attaquant camerounais a eu le bonheur de toucher de ses mains le fameux trophée. Le tour de ville terminé, c'est à la place des fêtes de la besseke que le clou de la ceremonie a eu lieu.

Le tout douala administratif et traditionel s'est reuni en ce lieu pour offrir un spectacle comme la ville de douala seule sait en offrir. Apres la succession des allocutions des personnalités de la ville, des prestations d'artistes et autres groupes d'animations sont venues apporter un peu plus de chaleur à la ceremonie de reception par la region du littoral du trophée de la Can Gabon 2017.le ministre de l'education physique et sportive pierre ismael bidoung mpkatt s'est dit tres touché et aussi tres honnoré de l'accueil reservé au trophée par la région du littoral et la ville de douala en particulier.

Ivaha diboua artisan de la reussite

Depuis l'annonce de l'effectivité de la tournée du trophée de la Can dans les dix regions que compte le Cameroun. Samuel dieudonné ivaha diboua le gouverneur de la région du littoral s'est attelé à faire de l'étape de douala une reussite .ainsi il a convoqué plusieurs reunions dans ses services avec tous les acteurs devant jouer un rôle dans le processus de réception du trophée à douala .au cours de ces reunions, le numero un de la region a repartit les responsabiltés des uns et des autres .ensuite, des communiqués radio ont été passé dans les differentes stations radios pour sensibiliser les populations et les preparer a reserver un accueil de rock star à la caravane du trophée.

Suite à ce grand travail d'anticipation et de sensibilisations ,c'est en grand nombre que les habitants de douala ont pris d'assaut les trotoirs armés de drapeaux du cameroun pour voir passer ce trophée qui a donné tant de joie au peuple camerounais. on a pu voire l'effervessence et la reussite de cette grande fete qu'a reservé la ville de douala au trophée de la Can 2017.