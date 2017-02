Sénégal: Lancement d'un projet de formation des femmes de la commune de Diourbel

"Le gouvernement du Sénégal place énormément d'espoir dans les conséquences pratiques de la formation. Il devient impératif d'unir nos efforts pour tenter de juguler les effets de l'ignorance en accordant à la formation une attention particulière et soutenue", a expliqué Me Gueye.

Selon lui, cette démarche va permettre aux femmes qui s'activent dans des activités diverses, comme restauratrices, vendeuses de tissus, de quitter à terme le secteur informel pour aller vers les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries (PME/PMI).

"Le formateur va leur démontrer qu'avec une somme assez modique de 50.000 FCFA, on peut, en une année, réussir la prouesse de porter cette somme à 5 millions de FCFA", a assuré Me Guèye.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.