Sénégal: Les communes de Yoff et de Bétanti, invitées d'honneurs des 2èmes Olympiades de Sokone

Dakar — Les communes de Yoff (Dakar) et de Bétanti, dans les îles du Saloum (région de Kaolack), seront les invitées d'honneur de la deuxième édition des Olympiades de la commune de Sokone, prévues du 31 mars au 04 avril, ont annoncé ce samedi les organisateurs.

"Notre objectif à travers ces olympiades, c'est de faire de la commune de Sokone et environs, une pépinière de talents sportifs. Et pour cette années, nous avons choisi les communes de Yoff, à Dakar, et celle de Bétanti, comme invitées d'honneur", a indiqué le maire de Sokone, Moustapha Guèye dit "Petit Guèye", lors d'une conférence de presse en prélude de l'événement, tenue à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS).

Donnant le sens de cette innovation de la 2ème édition des Olympiades de Sokone, il a déclaré : "Nous voulons promouvoir la pratique du sport et de détection de talents sur l'intercommunalité. En ce qui concerne la commune de Yoff dirigée par le maire Abdoulaye Diouf Sarr, c'est qu'il y a beaucoup de lébou à Sokone", a-t-il justifié.

Concernant le choix de la commune de Betanti, le maire de Sokone a rappelé qu'il s'agit d'"une commune des îles du Saloum". "Elle est certes connue, mais nous pensons qu'en la choisissant comme invitée d'honneur, cela pourrait surtout l'aider à sortir de l'anonymat", a-t-il expliqué.

Initiées en 2016, les Olympiades de Sokokne avaient eu lieu du 24 au 27 mars avec six disciplines : natation, football, handball, karaté, taekwondo et l'athlétisme. Mais d'autres disciplines, jusque là peu connues, telles que le kid'athletics et le badminton, introduites après, "avaient connu un succès", selon le directeur des Olympiades, Birane Thiam.

"Pour cette présente édition, il y aura le basket-ball comme 7ème discipline. Et comme l'édition passée, il y aura un forfait d'engagement pour les athlètes, équipes ou clubs, désirant participer", a-t-il ajouté. Près de 400 athlètes avaient été enregistrés lors de l'édition précédente. Les trois premiers avaient reçu des enveloppes allant de 300.000 à 20.000, selon les disciplines.