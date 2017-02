Sénégal: Dahra - L'eau, l'électricté et la santé érigées en rang de priorité

Dahra — Le maire de la commune de Dahra, Momar Ndiaye, a affirmé samedi que l'hydraulique, l'électricité et la santé constituent ses priorités, en raison de l'importance qu'elles ont pour les populations, expliquant par ce fait le choix de la commune d'y mettre l'accent pour renforcer ces secteurs.

"L'hydraulique, l'électricité et la santé constituent les priorités de la commune pour cette année, et nous allons nous efforcer de renforcer la disponibilité de l'eau et de l'électricité tout comme nous allons œuvrer à renforcer le plateau technique dans le domaine de la santé", a dit M. Ndiaye, lors du vote du budget de la commune de Dahra.

Selon lui, la commune ne va pas non plus négliger la gestion des ordures ménagères, la culture et le secteur des jeunes pour lequel un appui aux étudiants éparpillés dans les différentes universités nationales est inscrit dans l'agenda municipal.

La commune de Dahra s'est engagée depuis presque 5 ans à instaurer le budget participatif, afin d'associer toutes les populations à la gestion de leurs affaires, a fait savoir le maire.

Le budget 2017 de la commune de Dahra a été voté à l'unanimité des 46 conseillers présents sur 56. Il s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de quatre cent soixante six mille deux cent vingt-sept mille cent cinquante francs (466 227 150), soit une hausse de sept millions cinq cent dix neuf mille cent cinquante huit francs (7519158) en valeur absolue, et 1,6% en valeur relative.

Les recettes de fonctionnement sont estimées 329 655 305 francs et représentent 70% des recettes globales, alors que celles d'investissement se chiffrent à 136 561 850 francs, soit 30% des recettes globales.