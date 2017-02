Sénégal: Investissements infrastructurels, technologiques, et humains - Les défis du développement digital

L'Afrique est sur de bons rails en matière de progrès digital, même si par ailleurs, elle reste lourdement handicapée un sous-équipement en termes d'infrastructures technologiques et d'un développement en ressources humaines. C'est l'enseignement tiré mercredi dernier, d'un panel intitulé «Objets connectés et Big Data: Où en est l'Afrique», au deuxième jour du Salon international des professionnels de l'Economie numérique, dans le cadre des Assises de l'entreprise tenues les 21 et 22 févier derniers, à Dakar

Le potentiel du digital et les opportunités d'insertion et d'auto-emploi sont inestimables. Ce virtuel insuffisamment exploité en Afrique, faute d'investissements infrastructurels, technologique et humain handicape inexorablement le développement du digital. C'est ce qui ressort de la communication des panelistes débattant mercredi dernier, 22 février 2017 à Dakar, au deuxième et dernier jour du Salon international des professionnels de l'économie numérique sur la thématique: «Objets connectés et Big Data: Où en est l'Afrique», tenu dans le cadre des Assises de l'entreprise 2017. «Aujourd'hui, il y a fort à faire en termes d'investissements en infrastructure réseau, en compétence humaine, et en technologique. Ces leviers de développement enfreignent conséquemment le développement de l'Afrique», a dit Youssef Hassani directeur de BI BIG DATA CRM. Tout de même, «l'Afrique est sur la bonne voie.

Des alternatives innovantes de technologies de communication à bas coût sont développées en Europe et accessibles pour palier ce gap. Aujourd'hui, un objet renvoie à certain nombre d'informations d'où le challenge de faire en sorte que cette information ne coûte pas trop chère», a-t-il expliqué, tout en indiquant qu'«il y a des protocoles de communication qui permettent de communiquer avec ces objets là, notamment les nouveaux protocoles de communication».

Cheikh Tidaine Diop, responsable solutions des services à contenus - Chef de service Projets et Services Innovants à Sonatel de souligner toute la stratégie d'encadrement et de développement engagée en étroite collaboration avec «le ministère de l'enseignement supérieur pour les centres de recherche et d'études, sur la ville de Dakar notamment Smart city et Setup Dakar... . C'est dire véritablement que les autorités sont convaincues de la valeur du digital en terme d'auto-emploi et de retombées économiques», fait-il savoir.