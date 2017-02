Sénégal: Basket / Play off féminin (3e tour) - Le choc Duc - SLBC en vedette

En attendant, c'est le Jaraaf qui se dresse ce samedi devant elle dans une rencontre où elles sont largement favorites. Dans les autres rencontres, Mbour qui occupe actuellement la 8e et dernière place au classement accueille les Etudiantes de l'Ugb (5e). La dernière rencontre mettra aux prises Bopp à l'Asfo, respectivement 6e et 7e au classement

Au classement, elles talonnent les « Etudiantes » qui occupent la deuxième place derrière l'As Ville de Dakar. Les joueuses de la municipalité de Dakar qui ont fini depuis plus de deux saisons à casser la dualité maintenue au sommet par le Duc et le Slbc, ont cette année enclenché une bonne dynamique qui peuvent valablement les mène à un premier titre majeur de leur histoire.

