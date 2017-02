Sénégal: Ligue 1 (12e journée) - Un duel d'«africains» et le choc Casa - Diambars, au sommet

Ejectées d'entrée des tours préliminaires des compétitions africaines, Niary Tally et l'Us Gorée reprennent ce week-end le chemin de la Ligue 1 avec le duel qui les oppose ce samedi pour le compte de la 12e journée. Mais l'attraction se situera surtout du côté du stade Fodé avec le choc qui oppose Diambars-Casa Sports. Le fauteuil de leader est au bout pour les Académiciens qui pointent à un point du leader Génération foot.

Place sera faite ce samedi 25 février à la 12ème journée qui s'ouvre avec le derby entre les deux «africaines», Niary Tally (Coupe de la Caf) et l'Union sportive de Gorée (Ligue des champions). Eliminés au premier tour des compétitions africaines, les deux représentants sénégalais, voudront repartir du bon pied et redonner de la confiance à leurs nombreux supporters mais surtout de se mêler à course au titre.

Dans cet exercice, les Insulaires de l'Us Gorée devraient, avec cependant un match en moins, se ressaisir au vite pour ne pas se faire larguer pour sortir de la zone de relégation (13e, 8 points), où ils sont confinés depuis quelques jours. Tout le contraire des Galactiques qui tenteront au sortir de la désillusion née de leurs débuts en compétition de prendre un nouveau départ sous la houlette de leur nouveau coach Landry Lopy qui a remplacé sur le banc l'entraîneur Demba Mbaye démissionnaire.

Avec un également un match en moins, Niary Tally est actuellement 7e, avec 15 points et peut, en cas de victoire, recoller au peloton de tête et même se placer au podium. L'autre rencontre phare de cette journée se jouera à Saly, où l'équipe de Diambars (2e, 20 points) accueille le Casa Sports (4e, 17 points). Les trois points seront précieux en cas de victoire surtout pour les Académiciens qui peuvent à l'issue de cette journée ravir le fauteuil à Génération Foot (1er, 21 points). Tout comme les Ziguinchorois qui restent sur une bonne série à domicile et pourraient se hisser au podium puisque quatre points seulement leur séparent au leader.

Leaders avec 21 points, les pensionnaires du centre de Déni Biram Ndao ne se laisseront pas conter dans cette course puisque qu'un succès face à la Douane (8e, 14 points) qu'ils reçoivent au Stade Deni Biram Ndao leur permettra de consolider leur fauteuil et de tenir encore à distance cette meute de poursuivants. Pour les autres rencontres, l'Union Sportive de Ouakam (12e, 10 points) fera face au stade Demba Diop à la Linguère de St-Louis qui s'est extirpée de la zone de relégation pour la 9ème place avec 12 points.

A Amadou Barry, Teungueth FC (10e, 12 points) sous la houlette de son nouvel entraineur, va à l'assaut de Guediawaye FC (5e, 17 points). Quant au stade de Mbour (6e, 16 points), également sous la férule du nouveau coach, Youssou Dabo se rend chez à Louga pour affronter le Ndiambour, lanterne rouge (14e, 8 points). La 12ème journée sera clôturée demain dimanche 26 février par le duel qui oppose au stade Caroline Faye de Mbour, Mbour Petite Cote (11e, 11 points) au Jaraaf (3e, 17 points).