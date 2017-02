Ile Maurice: Un policier allègue avoir été «injustement» transféré de la State House

Vingt-deux ans. C'est le temps qu'un sub-inspector de 58 ans a passé à la State House en tant que Liaison Officer.

Mais il a été transféré à la Special Mobile Force, le 31 janvier. La présidence aurait fait un rapport défavorable sur l'officier, ce qui aurait mené à son transfert. Le policier ne compte pas rester les bras croisés. Il souhaite attirer l'attention du public sur ce qu'il considère comme une «injustice» et «laver son honneur».

Le quinquagénaire soutient que son transfert a été effectué sur la base d'accusations non fondées. Il relate qu'il était responsable de la sécurité à la State House et était en contact avec la Traffic Branch de la police, notamment lors des déplacements de la présidente de la République. Depuis 1995, il a servi sous plusieurs présidents, dont Cassam Uteem, Kailash Purryag, Karl Offman et sir Anerood Jugnauth.

Cependant, depuis l'arrivée d'un aide-de-camp, il y a un an et demi, le policier indique qu'il avait l'impression que sa présence «dérangeait». Un sentiment qui aurait été confirmé en décembre lorsqu'un rapport défavorable le concernant a été fait.

L'officier a alors appris qu'il était accusé d'avoir refilé des informations sur la présidente au National Security Service et au bureau du Premier ministre (PMO). «On m'a accusé d'avoir donné des renseignements sur les vêtements de la présidente. On a aussi dit que le 19 décembre dernier, lorsque les membres du PMSD sont venus soumettre leur lettre de démission, j'aurais laissé des membres de la presse entrer (NdlR, les journalistes et photographes n'avaient pas accès à la State House ce jour-là).» Des accusations qu'il nie en bloc.

Le sub-inspector soutient qu'il n'a jamais eu de problèmes auparavant et que ces charges ont causé un «immense tort à sa réputation». D'ajouter qu'il n'a jamais obtenu de bourse pour étudier à l'étranger, contrairement à des «juniors», diminuant ses chances d'avoir une promotion. Il a déjà informé le PMO et compte approcher le syndicat de la police.

Contactée, la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, n'a pas voulu réagir. Shiva Coothen, du Police Press Office, n'a également pas souhaité commenter cette affaire. De son côté, Jaylall Boojhawon, président de la Police Officers Solidarity Union, a expliqué qu'il veut connaître les dessous de cette affaire avant de réagir.