Ile Maurice: La quête de justice des parents de Krishna Chummun, décédé en Grande-Bretagne

Medha Chummun parle, elle, de «signes avant-coureurs». Elle raconte: «En rentrant à la maison, il disait qu'il y avait des gens qui le pourchassaient. Krishna avait un couteau, pour se protéger disait-il. Nous avons besoin que la police ouvre une enquête pour meurtre. Qu'ils puissent arrêter l'assassin. Entre sa disparition et le 26 décembre, on est dans le flou. Jamais nous n'avions été informés de l'évolution de l'enquête. Nous en avons souffert.»

«Nous devons savoir ce qui s'est passé», souligne Pradeep Chummun, psychiatre de formation et ancien membre de la Royal Navy. «La police londonienne a voulu se débarrasser de l'affaire en faisant passer cela pour un suicide. Mon fils ne s'est pas tué. Il aimait trop la vie. Un jour, on finira par mettre la main sur les personnes qui l'ont tué», affirme-t-il.

Selon Pradeep et Medha Chummun, la police a voulu classer l'affaire sans suite. Toutefois, la Coroner's Court et l'Independent Police Complaints Commission (IPCC) ont donné un «open verdict». Ainsi, ils peuvent solliciter les autorités pour une enquête criminelle.

