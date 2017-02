Du côté des autorités, le ministère du Travail doit jouer à fond la carte de la transparence pour éviter des suspicions et des contestations inutiles. C'est déjà bien parti avec la mise en place des commissions au niveau national et départemental.

La vieille revendication, portant sur les élections de représentativité discutée largement lors des Assises de l'éducation et de la formation, a également trouvé une oreille attentive auprès du gouvernement. Nous avions tous senti le besoin et la nécessité de rationnaliser la table de négociations. Le système éducatif avait trop souffert de ces surenchères de la part des syndicats qui n'existent que de nom. Pour éviter cette cacophonie, il faut que l'ensemble des syndicats puissent accepter d'aller se peser à travers ces élections. C'est pourquoi avec notre posture nous sommes suffisamment à l'aise pour appeler tout le monde à la sérénité. J'invite les camarades à travailler davantage pourconvaincre les enseignants à se rendre massivement, le 26 avril 2017, aux urnes. Le principal challenge est le taux de participation. Il faudrait que les enseignants comprennent les enjeux. C'est la responsabilité des syndicats. Chacun va essayer d'engranger le maximum de voix.

L'ancien secrétaire général (Sg) du Saemss pose un dernier acte pour le mouvement syndical enseignant. Dans cet entretien, l'enseignant pointe du doigt l'arrêté portant organisation des élections de représentativité syndicale pour signaler un vide juridique. Il estime que «la cacophonie va continuer autour de la table des négociations» et invite le gouvernement à jouer la carte de la transparence pour éviter des suspicions et des contestations inutiles.

