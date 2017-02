Congo-Kinshasa: Lettre d'Etienne Tshisekedi - la Cenco clôt le débat

Entre les révélations de Pierre Lumbi et les reniements d'Aubin Minaku, on sait maintenant de quel côté se trouve la vérité.

Le rappel des faits que présente la Cenco est édifiant à tout point de vue. Etienne Tshisekedi avait-il effectivement signé une lettre à transmettre à la CENCO avant son départ pour la Belgique ? La Cenco confirme qu'à la date du « 17 janvier 2017 l'abbé M. Théo Tshilumbu et M. Pierre Lumbi ont déposé au bureau de la médiation de la Cenco une lettre provenant de M. Etienne Tshisekedi destinée au chef de l'Etat ». La Cenco souligne par ailleurs les conditions qui lui ont été imposées par « les porteurs de la missive » avant « sa remise à qui de droit », c'est-à-dire le chef de l'Etat. La Cenco devrait donc s'en tenir à : « la stricte discrétion, attendre le moment opportun, c'est-à-dire si toutes les négociations entre le Rassemblement et la MP n'aboutissent pas et la remise en mains propres au destinataire ».

Dépitée par la polémique grandissante dans la ville, la Cenco n'a pas pu se retenir. Contrairement au devoir de confidence auquel elle était astreinte, la Cenco a fini par briser le silence. « Face à l'opinion de plus en plus grandissante qui pense qu'elle a fait mauvais usage de cette lettre, la Cenco se fait le devoir d'informer le public de la vérité des faits », relèvent les évêques dans une mise au point signée par l'abbé Donatien Nshole, secrétaire général a.i. de la Cenco.

Voilà les questions qui ont alimenté la chronique dans la journée de jeudi 24 février 2017. Et lorsque Pierre Lumbi, coordonnateur du G7, regroupement politique membre du Rassemblement, convoque la presse pour confirmer l'existence de la lettre et sa transmission au président de la Cenco, la Majorité présidentielle a, presque simultanément, dépêché au front son secrétaire général, Aubin Minaku, pour la contre-offensive.

