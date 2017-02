Congo-Kinshasa: Nomination du Premier ministre - Pourquoi la MP s'invite au débat ?

De l'avis de tous les patriotes épris d'esprit démocratique, Pierre Lumbi a raison de déclarer que le débat est clos sur cette question en tant que l'un des proches d'Étienne Tshisekedi et un très haut cadre du G7. Pourquoi la Majorité présidentielle s'invite à un débat stérile qui n'est pas de nature à faire appliquer l'Accord de tous les enjeux qui est salué par tous à cause de sa pertinence.

À tout point de vue, cette question était déjà close avant même que feu le président Tshisekedi ne se rende en Europe pour un check-up médical. Selon des sources concordantes, le sphinx avait soumis ses collaborateurs à un exercice démocratique pour connaître l'oiseau rare de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) appelé à présider aux destinées de la RDC pendant la période intérimaire de manière à conduire le peuple congolais aux élections apaisées, libres, crédibles et transparentes.

« La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure », dixit Jean De la Fontaine dans l'une de ses fables intitulée « Le loup et l'agneau ». Il va sans dire que la situation qui se passe à la Cénco à propos de la nomination du Premier ministre n'est pas loin de cette forte personnification, ci-dessus utilisée par Jean De la Fontaine. Laquelle permet de découvrir la ruse des acteurs politiques dans la société. Cette attitude confirme aussi l'adage selon lequel « qui veut noyer son chien, l'accuse de rage ».

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

