Congo-Kinshasa: Mise en œuvre de la Stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025

Pour la première fois, un document unique donne une orientation commune à tout le secteur éducatif de la RDC, du prés-scolaire à l'Université, en passant par la formation professionnelle et l'enseignement non formel.

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP), Gaston Musemena Bongala, a procédé hier 24 février à Kempinski Fleuve Congo Hôtel, à Kinshasa, au lancement de la mise en œuvre de la Stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. C'était à l'occasion de la clôture de la troisième revue conjointe du Plan intérimaire de l'école (PIE) 2013-2016.

Le ministre s'est dit fier du bilan de cette revue conjointe de trois jours qui a été d'intenses réflexions sur l'action accomplie entre 2013-2016. Cela au-delà des chiffres sur le nombre d'écoles construites ou celui d'enfants qu'on a pu ramener sur le chemin de l'école.

Selon le ministre, le Plan intérimaire de l'éducation a constitué une étape importante, sinon primordiale, pour la reconstruction d'un système éducatif efficace et de qualité en République démocratique du Congo.

« Il a permis de mobiliser tous les acteurs du monde éducatif autour des objectifs de développement concrets et coordonnés », a-t-il fait valoir, citant à ce sujet, des ministères en charge de l'éducation, de leurs directions et services, des syndicats et de la société civile, des enseignant (es), des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes.

Ce PIE a aussi fortement contribué à donner confiance aux partenaires techniques et financiers pour soutenir et nous appuyer dans nos efforts de construire une école meilleure.

Un document donne une orientation commune

Tout en relevant que le PIE a marqué une étape importante, il a préconisé la poursuite, la consolidation et l'élargissement de ce programme. « C'est le sens même de la mise en œuvre de la Stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2015 », a soutenu Musemena Bongala. Qui a fait observer que si elle existe aujourd'hui, c'est qu'elle repose sur les avancées obtenues dans le cadre du PIE et de la volonté de faire de l'éducation le pilier central de l'émergence à l'horizon 2013.

« C'est donc vers l'avenir qu'il nous faut aujourd'hui regarder en assurant le succès de la mise en œuvre de la Stratégie sectorielle », a exhorté le ministre qui a attribué cette stratégie décennale au résultat d'une concertation sans précédent entre tous les ministères en charge de l'éducation, des finances, du budget, de la Société civile et des partenaires techniques et finances.

Pour la première fois, a-t-il noté, un document unique donne une orientation commune à tout le secteur éducatif de la RDC, du prés-scolaire à l'Université, en passant par la formation professionnelle et l'enseignement non formel. « L'éducation jouit, en effet, de ce statut particulier qui transcende les antagonismes et suscite les synergies et le dialogue construction », a-t-il recadré. Avant d'attirer l'attention sur le fait que le plus dur reste cependant à réaliser.

Selon lui, élaborer une stratégie est une chose, la mettre en œuvre en est une autre. Toutefois, il reste convaincu « que nous saurons nous mobiliser, car ce qui est en jeu dans ce document est essentiel pour l'avenir de la RDC ».

Enfin, le ministre a déclaré que cette stratégie place l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages au cœur de son action. « Soyons en convaincus, des changements profonds seront à opérer pour atteindre nos objectifs mais des changements nécessaires et indispensables à notre développement », a-t-il annoncé, soulignant « que c'est ensemble que nous avancerons vers cet objectif commun ».

Dans cet ordre d'idées, il a insisté sur le fait que la qualité des enseignements et apprentissages à l'école est tributaire de la compétence scientifique, technique et professionnel de l'opérateur pédagogique. Allusion faite à la chaîne enseignant (e), aux chefs d'établissements scolaires, à l'inspecteur et à l'inspectrice de l'enseignement et au conseiller de l'enseignement. « Chacun, chacune doit jouer pleinement son rôle et avec compétence », a-t-il recommandé.