Congo-Kinshasa: Approvisionnement en carburant - La BCC vend 20 millions USD aux pétroliers

« Nous sommes satisfait par cette décision de réajuster le prix du litre à la pompe. Mieux vaut peu que rien. Cela étant, les stations-service sont invitées à être opérationnelles comme d'habitude. Avant ce réajustement du prix du litre à la pompe, nous travaillions à perte. Ce qui risquait de conduire à des conséquences fâcheuses pour les consommateurs. Lorsqu'on vend et qu'on n'est plus en mesure de s'approvisionner avec le même stock, on est voué à la fermeture. Celui qui osera se distinguer par la spéculation risquera de tomber sous le coup de la loi. En tant qu'experts, nous travaillons pour réfléchir en profondeur, de telle sorte que l'équilibre social soit maintenu. Les produits pétroliers sont hautement stratégiques », a confié Emery Mbatshi Bope.

« On n'a pas augmenté le prix du litre à la pompe de 5% », a-t-il affirmé. Par conséquent, pense-t-il, rien ne peut changer sur le marché des biens et services.

Cette vente de billets verts fait suite au compromis trouvé le mercredi 22 février entre le gouvernement central et les pétroliers distributeurs. Elle vise à rendre disponible les devises et à taux préférentiel, pour faciliter le renouvellement de stocks en produits pétroliers.

