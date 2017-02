Congo-Kinshasa: Sort de Moïse Katumbi - Silence de la Cenco

En parallèle, les stratèges de la MP s'organisent pour mettre autant de peaux de banane sur le chemin de la Cenco afin de la mettre dans des conditions de ne pas boucler son travail avant juillet. Car, comment Moïse Katumbi peut-il se présenter aux prochaines élections si, au préalable, il ne se fait pas enrôler. Or, à ce jour, la Céni n'a pas encore programmé l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Même s'il devait en être le cas, on voit mal une chancellerie congolaise se permettre d'enrôler Moïse Katumbi sans s'attirer la foudre de Kinshasa.

En éloignant l'ancien gouverneur du Katanga du pays, la MP a gagné le premier round. Elle se prépare au deuxième. Celui-ci consiste à disqualifier complètement Katumbi de la course présidentielle. Avec les opérations d'enrôlement des électeurs que la Céni veut boucler en juillet prochain, la MP n'a donc plus que cinq mois pour réussir son coup.

A tout prendre, condamné à l'exil forcé en Occident, Moïse Katumbi est toujours indésirable dans son pays. Pourquoi le craint-on ? Quel danger représente-t-il pour le pouvoir en place à Kinshasa? En effet, la vérité est que la Majorité présidentielle (MP) n'a pas totalement abandonné son projet d'un troisième mandat pour son autorité morale, Joseph Kabila. Aussi s'arrange-t-elle à décourager tous ceux qui peuvent se mettre en travers de ce projet. Et sur la liste des candidats potentiellement dangereux, Moïse Katumbi en est un, si pas le plus redouté. D'où, les grandes manœuvres mises en place depuis Lubumbashi pour l'écarter définitivement de la course. La décision inique rendue par le Tripaix de Lubumbashi/Kamalondo s'inscrivait dans cette logique.

Contrairement aux assurances du ministre des Affaires étrangères, la Cenco donne l'impression de marquer le pas. On a l'impression que le dossier Moïse Katumbi se traite ailleurs, loin des regards de la Cenco qui en a reçu cependant le mandat au terme de l'Accord du 31 décembre 2016.

Interrogé à ce sujet, She Okitundu n'est pas allé par le dos de la cuillère. « La question de Moïse Katumbi a été clairement mentionnée dans l'accord. On a laissé à la Conférence épiscopale nationale congolaise de continuer à discuter avec le nouveau gouvernement pour trouver une solution au cas Moïse Katumbi », avait précisé le chef de la diplomatie congolaise. Avant de poursuivre : « Moi, je ne désespère pas ».

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.