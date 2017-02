Algérie: Seul 8 à 14% des malades atteints de cancer broncho-pulmonaire sont opérables

Les boutiques de médecine alternative, phytothérapie et aromathérapie à In-Salah (750 km… Plus »

Le 1er congrès international de la Société algérienne de chirurgie thoracique, organisé sous le thème "Cancer bronchique", a accueilli plus de 150 spécialistes algériens et français.

Pour ce spécialiste, il est nécessaire d'axer les efforts sur la sensibilisation car tous les moyens de prise en charge existent y compris les médicaments, "reste juste à convaincre les personnes à subir des dépistages précocement et faire des contrôles le plus souvent", a-t-il préconisé.

Avec 3.000 nouveaux cas de cancer broncho-pulmonaire chaque année en Algérie, la prévalence de cette pathologie prend une grande ampleur, à cause du tabac en premier lieu et des facteurs extérieurs tels que la pollution, le stress et le tabagisme passif.

